Bel fıtığına ameliyatsız çözüm var mıdır en etkin çözüm MBST!

Bel fıtığı nedir? Belirtileri neler? Bel fıtığı tedavisinde ameliyatsız çözüm önerisi var mıdır? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Bel fıtığı nedir ?

Bel fıtığı, omurların arasında yer alan ve bir tür süspansiyon görevi gören jölemsi yumuşak kısmın sert dış kapsülünü aşarak dışarı çıkması ve sinirlere basınç yada baskı uygulayarak ağrı, uyuşma, karıncalanma veya kuvvet kaybına yol açması durumudur.

Belirtileri nelerdir ?

Ağrı, uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı, yanma, üşüme görülebilir. Kronik ve ilerlemiş durumlarda düşük ayak, idrar veya gaita problemleri de gelişebilir.

Tetikleyen sebepler nelerdir ?

Öne eğilerek ağır kaldırma, obezite, iş hayatı(sporcular, ağır işlerde çalışanlar, masa başı işi yapanlar, ev işleri), uzun süre oturma, sigara, diyabet sayılabilir.

Bel fıtığına ameliyatsız çözüm var mıdır ?

Sağlıkçıların , fizikçilerin , biyologların ve mühendislerin uzun yıllar süren çalışması sonucu ortaya çıkan bir sistem olan MBST(Manyetik Rezonans Terapisi) ile ameliyatsız, ağrısız ve yan etkisiz olarak bel fıtığı sorununa çözüm üretmede seçkin bir destek tedavidir.Hiçbir yöntem için abartılı ifadeler kullanmak doğru değildir. Ancak etkili yöntemleri de doğru ve dürüst şekilde ortaya koymak gerekiyor. MBST, Hücre ve doku iyileşmesini provake eder(uyarır), vücudun yapı taşı olan hücre ve doku fonksiyonunu geliştirir. MRI nasıl ki iyi bir tanı aracı ise MBST de ona benzer şekilde iyi bir tedavi aracı niteliğine sahip bir yöntem. Genel olarak 0.4 ve 2.35 MilliTesla aralığında kullanılıyor. Çok sayıda bilimsel araştırma ağrı tedavisi, romatizmal hastalıklar, kıkırdak, kemik, kas ve fıtıklaşmış dokudaki doku yenilenmesini ispatlamıştır.