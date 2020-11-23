Yumurta dondurma işlemi ile nasıl çocuk sahibi olunur uzmanlar açıklıyor!

Yumurta dondurma, kadının yumurtalığından elde edilen yumurta hücrelerinin ileri zamanlarda çocuk sahibi olunması amacıyla dondurularak saklanması işlemidir. Op. Dr. Gamze Baykan, yumurtalık dondurma işleminin tüm detaylarını anlattı.

Gelecekte hamile kalacağınıza emin olmak mı istiyorsunuz?

Kadınların gelecekte hamile kalma durumunu korumak için kullanılan yumurta dondurma yöntemi, yumurtalıkların birden fazla yumurta üretmesi için hormonlarla uyarılmasını, yumurtalıklardan yumurtaların alınmasını ve çözülmek üzere sıfırın altındaki sıcaklıklarla soğutulacakları laboratuvara götürülmesini içerir.Yumurtalıklarınızdan toplanan yumurtalar döllenmeden dondurulur ve daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Dondurulmuş bir yumurta çözülebilir, bir laboratuvarda sperm ile birleştirilebilir ve rahminize yerleştirilebilir. Hamile kalmaya hazır değilseniz veya daha sonra hamile kalacağınızdan emin olmak istiyorsanız yumurta dondurma işlemi sizin için uygun bir yöntemdir.



Sağlıklı yumurtalarınızı korumaya devam edin

Yaşları ilerleyen kadınlarda kromozomal anormallik olasılığı ve bununla birlikte düşük yapma riski, doğum kusurları veya gebe kalmayı zorlaştıran bozukluklar artış gösterir. Yumurta dondurma işlemi, biyolojik saati durdurmanın, üreme seçeneklerini genişletmenin ve sağlıklı yumurtaları korumanın bir yöntemidir. Çocuk doğurma yıllarını uzatmak ve sürdürmek isteyen kadınlar için çekici bir yöntem haline gelen yumurtalık dondurmanın farklı birçok sebebi bulunur.



Yumurta dondurma işlemini kimler tercih etmelidir?

Eğitim, kariyer veya diğer kişisel hedeflere ulaşmak için çocuk sahibi olmayı ertelemek isteyen veya buna ihtiyaç duyan kadınlar,

Kanser teşhisi konan kadınlar,

Dini ve / veya ahlaki nedenlerle dondurulmuş embriyoların saklanmasına itiraz eden kadınlar.

Yumurta dondurma işlemi sizin için doğru mu?

Doğurganlığınızı etkileyecek tıbbi bir durumunuz söz konusu ise,

Doğurganlığınızın azalmasından korku duyuyor ama çocuk sahibi olmak için doğru zamanın erken olduğunu düşünüyorsanız,

Etik nedenlerle tüp bebek tedavisinden sonra artık embriyoya sahip olmak istemiyorsanız,

Yaralanma veya ölüm riski altındaysanız (örneğin, bir savaş bölgesine konuşlandırılan Silahlı Kuvvetlerin bir üyesiyseniz),

Yumurta dondurma işlemi sizin için doğru bir yöntem olabilir.



Yumurtalık dokusu nasıl dondurulur?

Öncelikle, HIV ve hepatit gibi bulaşıcı hastalıklar için test edilmeniz gerekli. Bu, etkilenen yumurta örneklerinin diğer örneklerin kontaminasyonunu önlemek için ayrı ayrı saklanmasını sağlamak için yapılan bir işlemdir.Sonrasında iki üç hafta kadar süren IVF süreci içerisinde olacaksınız. IVF sürecinde yumurta üretiminizi arttırmak ve yumurtaların olgunlaşmasına yardımcı olmak için ilaç almaya başlanır ve hazır olduklarında genel anestezi veya sedasyon altındayken toplanır.Yumurtalar sperm ile karşılaştırılmak yerine yumurtaları korumak için bir kriyoprotektan (dondurma solüsyonu) eklenecektir. Yumurtalar daha sonra ya yavaşça soğutarak ya da vitrifikasyonla (hızlı dondurma) dondurulacak ve sıvı nitrojen tanklarında saklanacaktır.



Yumurta dondurma güvenli bir işlem midir?

Yumurta dondurma işlemi çoğunlukla güvenli bir işlem olmakla beraber bazı kadınlarda doğurganlık ilaçlarından meydana gelen yan etkiler gözlemlenmiştir. Bunlar genellikle hafif etkilerdir ama aşırı durumlarda kadınlar, potansiyel olarak ölümcül olan yumurtalık hiperstimülasyon sendromu (OHSS) geliştirebilir, bu nedenle kendinizi semptomlara alıştırmalısınız.

Kaynak: Mahmure





