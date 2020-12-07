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Benlerin anlamları neler üst dudağınızdaki endişeleri gösteriyor!

Vücudumuzun belli yerlerinde çıkan benlerin özel anlamları olduğunu biliyor muydunuz? Vücudunuzun bu 7 noktasındaki benlerin anlamı haberimizde!

Benlerin anlamları neler üst dudağınızdaki endişeleri gösteriyor!
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Her insanda küçük veya büyük boyutlarda benler bulunuyor. Benlere pek fazla anlam yüklemesek de farklı toplumlar benlerin aslında bir anlamı olduğuna inandı. Yüzyıllardır inanılan çeşitli inançlarda ve Çin astrolojinde vücudumuzdaki benlerin olduğu yere göre anlam ifade ettiği düşünülüyor. Benlerinizin hangi anlama geldiğini merak etmeye başladıysanız okumaya devam edin!

Kaş ve göz arasındaki benler

Bu bölge, evinizle ilişkilidir. Eğer gözünüz ve kaşınız arasında ben bulunuyorsa uyum sağlayabilen bir insan olduğunuz anlamını çıkarabilirsiniz. İnsanlarla aranız iyidir ve lider pozisyonlar üstlenebilirsiniz.

Üst dudaktaki ben

Üst dudağınızda ben olması, en çok yiyecek ve giysiler konusunda endişelendiğiniz anlamına gelir. Kişilerarası becerileriniz gelişmiştir ve arkadaşlarınız arasında popüler olduğunuz da söylenebilir.

Şakaklardaki benler

Şakaktaki ben, seyahat fırsatları ile alakalıdır. Eğer bu bölgede bir beniniz varsa, önünüze seyahat edecek bir fırsat çıkacak demektir. Bir iş imkânı ya da sadece eğlence amaçlı olabilir.

Kaşlar arasındaki benler

Bu bölgedeki benler, kariyer gelişimi ve yükselme ile ilişkilidir. Yani terfi, maaşta artış ya da bu minvalde bir şeylerle karşılaşacağınız anlamına gelir.

Ayaktaki benler

Ayak tabanındaki benler, sıklıkla seyahat ettiğinizin, değişik mutfaklardan keyif aldığınızın vs işaretidir. Aynı zamanda da iş yerinde popülersiniz; iyi bir lider olabilir, sorumluluk alabilirsiniz.

Elmacık kemiğindeki ben

Elmacık kemiği üzerinde bene sahip olmak, iş yerinde güçlü bir pozisyona gelmeniz ve servetinizin artması demektir.

Avuç içlerindeki benler

Avuç içinde ben olması, asla para sıkıntısı çekmeyeceğiniz anlamına gelir. Zeki ve hırslısınız; kolaylıkla lider bir pozisyona gelebilirsiniz. Elin üzerinde ben olması ise finansal becerilerinizin güçlü olduğunu, ekonomi konusunda yetenekli olduğunuzu gösterir.

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