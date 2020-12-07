Cildi gençleştiren besinler neler keten tohumunu diyetinizden çıkarmayın!

Yüzümüzde ve cildimizde yaşlanmanın etkilerini yavaştan görmeye başladığımızda bu duruma üzülmemek elde değil. İlerleyen yaşa rağmen cildimizin mükemmel görünmesini sağlamak aslında mümkün. Bazı besinlere beslenmenizde ağırlık vererek cildinizi genç tutabilirsiniz. Peki cildi gençleştiren besinler neler? İşte cildi mükemmelleştiren o besinler...

Zeytinyağı

Zengin oleik asit kaynağı olan zeytinyağı cildi hem içten hem de dıştan besleyerek, hücre zarlarının yenilenmesini artırıp daha canlı parlak bir cilt görünümüne sahip olmanızı sağlar. Omega-9 kaynağı olan zeytinyağı deri yaralarının iyileşmesini artırırken, yaşlanmaya bağlı oluşabilecek kırışıklıklardan korur.

Keten tohumu

Kolesterolü düşürmeyi, kan şekerini ve insülin seviyesini düzenlemeyi sağlayan keten tohumu aynı zamanda, meme ve prostat kanseri riskini de en aza düşürür. Omega-3 kaynağı olan keten tohumu cildi güneş ışınlarının verebileceği zararlı etkilerden de korur.

Ay çekirdeği

İçerdiği zengin E vitamini nedeniyle çok güçlü bir antioksidandır. Bir avuç ay çekirdeği günlük E vitamini ihtiyacımızın yüzde 90’ını karşılarken, iki avuç ay çekirdeği günlük selenyum ihtiyacımızın yüzde 100’ünü karşılar. Selenyum ve E vitamini deride serbest radikal oluşumunu engellerken ve yaşlanma sürecini geciktirici bir rol oynar.

Su

Cildimizin en iyi dostudur. Cildimizin sağlıklı, genç ve pürüzsüz görünmesi için cildin iyi beslenmesi gerekir. Bu sağlıklı bir kan dolaşımına bağlıdır. Sağlıklı kan dolaşımı için en başta su tüketimi önemlidir. Su hem cildin nem kapasitesini artırır hem de kan dolaşımını düzenleyerek cildin beslenmesini sağlar. Günde en az 8-10 bardak su tüketerek beslenmenizi destekleyebilir, cildinize doğal bir parlaklık ve güzellik katabilirsiniz.

Havuç

Genel olarak sarı, turuncu ve koyu yeşil sebzeler ile sarı turuncu meyveler zengin beta karoten içeren yiyeceklerdir. Havuç bu besinler içinde en yüksek beta karoten içeriği olması nedeniyle ilk akla gelen cilt dostu besindir. Kuvvetli antioksidanlara sahip olduğu için serbest radikallerle savaşır ve ultraviyolenin neden olacağı deri kırışıklıklarına ve lekelere karşı cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Yeşil çay

Cilt dostu flavonoidlerden biri olan kateşinlerden zengin ve doğal bir içecektir. Yeşil çayın içinde yer alan bu güçlü antioksidanlar oksidatif hasarı engelleyerek kırışıklık, güneş lekesi ve deri elastikiyetinin kaybı gibi yaşlanma belirtilerini azaltır. Bu anti-ageing etkilerinin yanında derinin ana proteinleri olan kollajen ve elastin üretimini artırıp cildin daha canlı, parlak ve dolgun görünümüne yardımcı olur.