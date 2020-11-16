Mutlulukları kısa sürdü! Sıla-Hazar Amani evliliğini sarsacak iddia!

Bu yıl ocak ayında dünyaevine giren Sıla ve Hazer Amani çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Boşanacakları yönünde söylentiler çıkan ikili, yollarını kesin olarak ayırıyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti.

Hazar Amani eski eşiyle görüşüyor iddiası

Magazin Burada'da yer alan habere göre, şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani hakkında bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın tek başına eğlenmeye çıkması ise bu iddiaları güçlendirmişti. İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu.

Maddi sıkıntılar yaşadıkları krizi büyüttü

İddiaya göre; Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurdu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.

Haklarında boşanma haberleri çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek herhangi bir açıklamada yapmadı.