Saç kıran neden olur stres en büyük nedeni!

Kadın ya da erkek ayrımı yapmadan birçok insanda görülen bu rahatsızlık bölgedeki saçların dökülmesine neden olmaktadır. Birçok insanın kabusunu oluşturan saçkıran neden olur? Nasıl tedavi edilir? Bu gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik .İşte saç kıran hakkında tüm merak edilenler!

Saçkıran nedir?

Belirtileri çok fazla belli olmayan bu sinsi hastalık mantarların neden olduğu bir cilt hastalığıdır. Saç kıran adı altında olsa bile bu hastalık tırnak aralarında ve ayak parmaklarındaki mantarların enfeksiyona neden olması ile oluşan bir hastalıktır. Saç kıran 2 dişi-erkek saçkıran şekilde incelenmektedir. Dişi saçkıran erkek saçkırana oranla yayılması daha hızlı ve daha güçlüdür. Saçın her bölgesine kolaylıkla ulaşabilen dişi saçkıran kalıcı olabiliyor. Erkek saçkıran ise dişiye göre daha yavaş yayılıyor ve önlemini almak daha kolay olmaktadır.

Saçkıran tedavisi nasıl olur?

Tedavisi mümkün olan bu hastalıkta ilk aşama saçkırana neden olan enfeksiyonu yok etmektir. Ardından mantar ilacı gibi toz, tablet veya krem gibi ilaçlar yardımı ile saçkıranın önüne geçilebilmektedir.

Stres ve sinirsel etkenler başlıca sebebi!

Saçkıran rahatsızlığının oluşumunda rol oynayan çeşitli sebepler bulunur. Bu sebepler içerisinde bağışıklık sistemi, genetik özellikler, stres ve sinirsel etkenler başlıca yer alır. Herhangi bir belirtiye bağlı kalmaksızın aniden ortaya çıkan bir rahatsızlıktır ve oluştuğu andan itibaren doktora görünmek gereklidir. Ailenizde saçkıran olan biri varsa bu en etkili sebeplerden biridir. Bunun yanı sıra streste saç kıranın oluşmasına neden olmaktadır. Hatta belkide saçkıranın oluşmasının en etkili sebebi strestir. Stres, üzüntü ve moral bozukluğu gibi duygusal çöküntüler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Bağışıklık sistemi zayıflayan bir vücut, saçkıran rahatsızlığına da temel hazıramaktadır. Sınav zamanı yüksek stres halinde olan bir öğrencide veya önemli bir iş üzerinde çalışan bir kişide bu rahatsızlığın görülmesi muhtemeldir.