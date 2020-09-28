Hazımsızlığa iyi gelen besinler ham bal tüketin!

Ramazan ayında yaşanan en önemli problemlerden biri de hazımsızlık sorunudur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için midenizi rahatlatmak ve gün boyu susuzluğa karşı vücut direncinizi arttırmak istiyorsanız ham bal tüketmelisiniz. Uzmanlar uyarıyor! Çiğ halde tüketilen bal hem metabolik stresi azaltıyor hem de hazımsızlık sorununa iyi geliyor. Üretici ve Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy'dan ham balın bilinmeyen faydalarını sizler için öğrendik. İşte tüm merak edilenler...

2 KAŞIK BAL SİNDİRİME İYİ GELİR

Artan hamur işi, şerbetli tatlı, kırmızı et gibi besinlerin tüketimi, sindirim zorluğu ve mide şişkinliği gibi problemlere ve dolayısıyla metabolik strese neden olabiliyor. Metabolik stresi önlemek veya azaltmak için özellikle pastörizasyon işlemi görmemiş çiğ balın diğer bir adı ile ham balın tüketilmesi tavsiye ediliyor. İftar ve sahur öğünlerinde yemeğe başlamadan önce 2 tatlı kaşığı ham bal, hazmı kolaylaştırıyor ve mideyi rahatlatıyor.

İFTAR VE SAHUR SOFRALARINIZDAN BALI EKSİK ETMEYİN!

Ramazan ayında soflarımızda balı eksik etmememiz gerekiyor. Ramazan’ın gelmesiyle artan hamur işi, şerbetli tatlı, kırmızı et gibi besinlerin tüketimi, sindirim zorluğu ve mide şişkinliği gibi problemlere ve dolayısıyla metabolik strese neden olabiliyor. Mide sorunları yaşayanlar için iftarın bir bardak ballı su ile açılması mideyi rahatlatır. Ayrıca iftar ya da sahur yemeğine başlamadan önce bir yemek kaşığı balın su ile karıştırılıp içilmesi hem mideyi yemeğe hazırlayacak hem de baldan alınacak antioksidanlar sayesinde midenin kuvvetini artırmaya yardımcı olacak. İftar ve sahurda balı tüketmeyi asla ihmal etmemenizi öneriyoruz. İster ılık suyla, isterseniz çayınızın içine, ya da peynir, pide ile beraber balı rahatlıkla 1 veya 2 yemek kaşığına kadar tüketebilirsiniz.

UYKU DÜZENİNİ YOLUNA KOYUYOR!

Ramazanda özellikle uzun süre aç kalmaktan dolayı mide bir anlamda kendisini dinlenmeye çekiyor ancak iftar sofralarında ağır yiyeceklerin bir anda tüketilmesi çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarını beraberinde getirebiliyor. Bal, sindirimi kolaylaştıran bir besindir. Ayrıca karaciğerden toksinlerin temizlenmesine de yardımcı olur. Balın, metabolik stresi azaltması sayesinde sahur nedeniyle değişen uyku düzenimizi yoluna koyma özelliği de bulunuyor. Genel olarak Ramazan’da tatlı tüketmeyi severiz. Bal, doğal tatlandırıcı özelliğiyle bu ihtiyacımızı sağlıklı bir şekilde karşılamamızı da sağlıyor.

BOŞ MİDEYE ALINAN HAM BAL MİDE ASİDİNİ NÖTRALİZE EDİYOR

İnsanlar iftar sofrasında kola ve hazır içecekler tüketiyor, bunun yerine bal şerbeti ile oruç açmak mideyi rahatlatacaktır. Boş mideye alınan ham bal, mide asidini nötralize ediyor. Balın kabızlığı giderdiği, vücuttaki kanı temizlediği, damarları genişlettiği ve kan dolaşımını kolaylaştırdığı, kalbi güçlendirdiği, yağ hazmını kolaylaştırdığı biliniyor. Sahurda 2 tatlı kaşığı balı mutlaka yemek gerekiyor. Balı içtiğiniz çayada ekleyebilirsiniz, böylece gün boyunca susuzluğunuzu önleyebilirsiniz. Ilığa yakın suya 2 tatlı kaşığı bal koyarak hazırladığınız bal şerbeti ile bağırsak hareketlerini arttırıp vücut şişkinliğinizi üzerinizden atabilirsiniz.