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Süt turtası nasıl yapılır karşı koyulmaz lezzet!

Süt turtası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Üzeri çıtır içi yumuşacık enfes lezzet süt turtasına bayılacaksınız. İşte püf noktalarıyla süt turtası tarifi!

Süt turtası nasıl yapılır karşı koyulmaz lezzet!
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Baklavalık yufkalarla hazırlayacağınız süt turtası tarifi sofralarınıza konuk olmayı bekliyor. Çay saatinizin yeni gözdesi olan bu lezzet iddialı, bir o kadar da hafif bir tarif. Zamanınız dar, çay saatiniz yakınsa vakit süt turtası yapma vakti. Haydi o zaman hemen başlayalım! İşte muhteşem süt turtası tarifi!

Süt turtası malzemeleri:

12 adet baklavalık yufka
1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı
3 adet yumurta
1/2 su bardağı toz şeker
1 tutam tuz
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilin
1,5 su bardağı süt

Hazırlanışı:

Baklavalık yufkaları tezgaha alın ve her birinin üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla dağıtın. Kelepçeli kek kalıbının içerisine pişirme kağıdı serin.
Yağlanmış tereyağlı baklavalık yufkaları büzün ve salyangoz şeklinde yuvarlayıp kelepçeli kalıba yerleştirin. Baklavalık yufkaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirip, ocaktan alın. Bu sırada derin bir kasede yumurta, toz şeker, tuz ve pudra şekerini çırpın. Son olarak üzerine vanilin ve sütü de ekledikten sonra tekrar çırpın ve bu karışımı fırından çıkardığınız baklavalık yufkaların üzerine dökün. Bu karışımı tekrar fırına verin ve  15 dakika daha pişirin. Fırından çıkardığınızda ilk sıcaklık geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin!

 

 

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