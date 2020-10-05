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Yumurtasız mücver tarifi lezzetine doyum olmaz!

Yumurtasız mücver nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltılarınızın yeni vazgeçilmezi olacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız! İşte yapılışı!

Yumurtasız mücver tarifi lezzetine doyum olmaz!
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Yumurtasız mücver nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltıda değişik bir lezzet mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz! Bu şahane lezzet tam da size göre! Özellikle yumurtaya alerjisi olan, vegan veya vejetaryen beslenenler için harika bir öneri olacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşısınızda yumurtasız mücver tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

3 adet kabak, 1 çay kaşığı tuz, 2/3 su bardağı un, 1/2 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 diş sarımsak, 1 avuç ayıklanmış dereotu, 1 dal taze soğan, 1/2 çay bardağı zeytinyağı(kızartmak için)

HAZIRLANIŞI: 

Kabakları geniş bir kase içine rendeleyin. Üzerine tuzu dökün ve 15 dakika kadar beklemeye bırakın.Kase içinde biriken suyu süzün ve ardından rendelenmiş kabakları elinizle sıkarak kalan suyunu da süzdürün.Kabakları tekrar kaseye alın. Un, kabartma tozu, karabiberini ekleyin.Sarımsakları üzerine rendeleyin. Taze soğanı ve dereotunu da ince ince kıyarak kaseye alın ve tüm malzemeleri birleşinceye dek güzelce karıştırın.Tavaya zeytinyağını dökün ve ısıtın. Yuvarlak şekil verdiğiniz mücverleri tavaya alarak kızartmaya başlayın.Her iki tarafı da hafifçe kızarınca mücverleri tavadan alın ve kağıt havlu üzerine yerleştirin. Ardından servis tabağına alarak sıcak servis edin.

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