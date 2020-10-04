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Asker tıraşı olan Yıldız Tilbe sosyal medyanın gündemine oturdu!

Gündeme dair yorumları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Yıldız Tilbe, asker tıraşı oldu. Şarkıcının yeni imajına takipçileri ise yorum yağdırdı.

Asker tıraşı olan Yıldız Tilbe sosyal medyanın gündemine oturdu!
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Kendine özgü tarzı ve sürekli değiştirdiği imajıyla her zaman adından söz ettiren Yıldız Tilbe, saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını "Hazır asker" notuyla Twitter'dan yayınlayan şarkıcıya hayranlarından yorum yağdı.

"Yakışıklı olmuşsun abla"

Daha birçok kez tarzını değiştiren Yıldız Tilbe'nin son imajı için kullanıcıların; "Çok yakışıklı olmuşsun abla", "Sıhhatler olsun", "Güzel olmuş", "Emret komutanım", "Her halimle her halinin aşığıyım", "Gitti yine güzelim saçlar" gibi yorumlar yaptı. Tilbe ise yeni imajı hakkında gelen eleştirilere sessiz kaldı.

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