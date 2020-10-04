Zeynep Alkan kırmızı bikinisiyle verdiği pozları paylaştı!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, makyajsız haliyle sosyal medyanın gazabına uğramıştı. Sık sık iddialı pozlarıyla gündeme gelen Zeynep Alkan, yeni kareleriyle makyajsız halini unutturacağa benziyor.
Zeynep Alkan'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı sahil pozlarını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medyada oldukça aktif olan Zeynep Alkan'ın bikinili pozları, magazin gündemini süslüyor.
Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı
Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki bir okulda eğitimini sürdüren Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz görüntüsü herkesi şaşırtmıştı. Sık sık iddialı pozlarıyla gündeme gelen 21 yaşındaki Zeynep Alkan'ın makyajsız görüntüsü çok konuşuldu.