Şarkıcı Sinan Özen 7. kez ameliyata olan kızının sağlık durumunu paylaştı!

Sinan Özen 4 yıl önce Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. Çiftin Şubat ayında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Çiftin bebeği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 7 kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

"Tüm halkımıza çok teşekkür ederim"

Ünlü şarkıcı, kızının sağlık durumuyla ilgili sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim" dedi.

"Dualarını esirgemeyen dostlara teşekkür ediyorum"

Daha önce kızı Neva'nın 6 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşmıştı. Sinan Özen, "Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum" demişti.