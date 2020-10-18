search menu
search
close

Şarkıcı Sinan Özen 7. kez ameliyata olan kızının sağlık durumunu paylaştı!

Şarkıcı Sinan Özen'in kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle dün 7. kez ameliyat oldu. Sevenlerinden dua isteyen Özen, kızının son durumunu anlattı.

Şarkıcı Sinan Özen 7. kez ameliyata olan kızının sağlık durumunu paylaştı!
-A A+

Sinan Özen 4 yıl önce Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. Çiftin Şubat ayında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Çiftin bebeği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 7 kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

"Tüm halkımıza çok teşekkür ederim"

Ünlü şarkıcı, kızının sağlık durumuyla ilgili sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim" dedi.

"Dualarını esirgemeyen dostlara teşekkür ediyorum"

Daha önce kızı Neva'nın 6 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşmıştı. Sinan Özen, "Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum" demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Emine Ün'den yarım milyonluk anlaşma! Emine Ün'den yarım milyonluk anlaşma!
Magazin
İşte mükemmeliyetçi olduğunuzu gösteren 5 işaret! İşte mükemmeliyetçi olduğunuzu gösteren 5 işaret!
Psikoloji
En Güncel Galeriler
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
Önceki Haberler
38 yaşındaki güzel oyuncu dünyaevine girdi!
38 yaşındaki güzel oyuncu dünyaevine girdi!
Saba Tümer bikinili pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Saba Tümer bikinili pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Basit karışımlarla siyah noktalara veda edin!
Basit karışımlarla siyah noktalara veda edin!
Öykü Serter cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Öykü Serter cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Kolay hazırlanan kahvaltı: Yoğurtlu krep!
Kolay hazırlanan kahvaltı: Yoğurtlu krep!
Eşini aldattığını itiraf eden Cem Özer'den romantik paylaşım!
Eşini aldattığını itiraf eden Cem Özer'den romantik paylaşım!
Damla Ersubaşı ile boşanan Mustafa Can Keser koronavirüse yakalandı!
Damla Ersubaşı ile boşanan Mustafa Can Keser koronavirüse yakalandı!
Aldatma haberleri sonrası Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı!
Aldatma haberleri sonrası Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı!
Yorumlar