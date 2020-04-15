Aslıhan Güner kimdir Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşınca teşekkür etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde "Yıldız" karakterini canlandıran Aslıhan Güner, calandırdığı karakterle izleyicinin kalbini fethetti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çeken güzel oyuncu, 2 milyona ulaşınca sevenlerine teşekkür etti.

Sevenlerine teşekkür etti

Bu gelişmeyi yine Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile kutlayan güzel oyuncu, "2M... Biraz ışıltı... Koskocamannn Teşekkür" notunu düştü. Aslıhan Güner'in bu karesine hayranlarından binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Peki Aslıhan Güner kimdir?

17 Aralık 1987'de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi'nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.Aslıhan Güner'in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.