Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınında dolayı Türkiye'de 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek isteyen yetkililer ise insanların toplu halde bir araya gelmesini engellemek için konserleri iptal etti. Konserleri iptal olan şarkıcılardan biri de Serdar Ortaç'tı. Ortaç, bu sürecin kendisine ekonomik anlamda sıkıntı yaşattığını ''Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum. Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim'' cümleleriyle anlattı.

''Aylık 120 bin Tl kredi ödüyorum''

Kendisini karantinaya alan isimlerden bir tanesi de Serdar Ortaç. Gün içerisinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ünlü şarkıcı konserlerinin iptal olmasının ardından yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı. Ortaç, "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum. Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz." dedi.

Koronavirüs testi yaptırmıştı

MS hastası olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak hastaneye gitti. Koronavirüs testi yaptıran şarkıcının sonucu negatif çıktı.

Kaynak: Diğer