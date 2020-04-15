search menu
search
close

Kolay profiterol nasıl yapılır lezzeti damaklarda kalıyor!

Bugün tadına doyum olmayan bir kolay profiterol tarifiyle karşınızdayız. İşte leziz mi leziz kolay profiterol tarifi...

Kolay profiterol nasıl yapılır lezzeti damaklarda kalıyor!
-A A+

Tam kıvamında, puf gibi kabaran hamuru, enfes iç kreması ve üzerindeki çikolata sosuyla pek çoklarımız için vazgeçilmez bir tatlıdır profiterol. Ünü Fransız mutfağından dünyaya yayılan profiterol lezzetini siz de evinizde yapabilirsiniz. Üstelik pastanede yediklerinizden çok daha lezzetli olacağından eminiz! Daha fazla bekletmeden tarifimizi aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun...

Kolay profiterol tarifi için malzemeler:

1 su bardağı su
1 su bardağı un
125 gram margarin
3 adet yumurta
4 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
6 yemek kaşığı un(kreması için)
1 paket vanilya
2 adet yumurta sarısı(kreması için)
1 yemek kaşığı tereyağı(kreması için)
200 mililitre krema
220 gram bitter çikolata

Hazırlanışı:

Kreması için süt, un, toz şeker ve vanilyayı bir tencereye alıp göz göz olana kadar sürekli karıştırarak kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra yumurta sarılarını ve tereyağını ilave edin ve hızlıca karıştırın. Kremayı kabuk bağlamaması için hava almayacak şekilde streç filmle kapatıp soğumaya bırakın. Hamuru için margarin ve suyu bir tencereye alıp, kaynatın.

Kaynayınca unu da ilave edip hafif kısık ateşte kaşıkla karıştırarak hamur kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan aldığınız hamuru 15 dakika dinlendirin. Hamurun içine yumurtaları tek tek ilave ederek mikserin yüksek devrinde hızlı bir şekilde karıştırın ve hamuru 15 dakika daha dinlendirin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine sıkma torbasıyla yada kaşıkla hamurları dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Çikolata sosu için kremayı bir sos tenceresinde kaynatın. Kaynayan kremanın içine çikolataları ekleyip, çikolatalar eriyene kadar sürekli karıştırın. Hamurların arasına kremadan koyup, servis tabağına dizin. Üzerine çikolata sosu döküp, buzdolabında soğumaya bırakın. Afiyet olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yarı çıplak pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı! Yarı çıplak pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Magazin
Bahar aylarında ortaya çıkan bu hastalığa dikkat! Bahar aylarında ortaya çıkan bu hastalığa dikkat!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Survivor Cemal Can kilolu fotoğraflarıyla şoke etti!
Survivor Cemal Can kilolu fotoğraflarıyla şoke etti!
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Önceki Haberler
Tırnaklarınızı baştan yaratacak harika serum tarifi!
Tırnaklarınızı baştan yaratacak harika serum tarifi!
Korona virüs Serdar'ı da vurdu! Güçlük yaşadığını söyledi!
Korona virüs Serdar'ı da vurdu! Güçlük yaşadığını söyledi!
Bengü'nün zor anları! Canlı yayında göz yaşlarını tutamadı!
Bengü'nün zor anları! Canlı yayında göz yaşlarını tutamadı!
Bacağınızdaki sivilcelerin nedeni meğer buymuş!
Bacağınızdaki sivilcelerin nedeni meğer buymuş!
Acun oyuna çıkmayan Nisa'ya sert çıktı!
Acun oyuna çıkmayan Nisa'ya sert çıktı!
Koronavirüsten korunmanın sırrı burada!
Koronavirüsten korunmanın sırrı burada!
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne ve babasını sildi!
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım anne ve babasını sildi!
Korona günlerinde acil göz sorunlarına dikkat!
Korona günlerinde acil göz sorunlarına dikkat!
Yorumlar