Kolay profiterol nasıl yapılır lezzeti damaklarda kalıyor!

Tam kıvamında, puf gibi kabaran hamuru, enfes iç kreması ve üzerindeki çikolata sosuyla pek çoklarımız için vazgeçilmez bir tatlıdır profiterol. Ünü Fransız mutfağından dünyaya yayılan profiterol lezzetini siz de evinizde yapabilirsiniz. Üstelik pastanede yediklerinizden çok daha lezzetli olacağından eminiz! Daha fazla bekletmeden tarifimizi aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun...

Kolay profiterol tarifi için malzemeler:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gram margarin

3 adet yumurta

4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

6 yemek kaşığı un(kreması için)

1 paket vanilya

2 adet yumurta sarısı(kreması için)

1 yemek kaşığı tereyağı(kreması için)

200 mililitre krema

220 gram bitter çikolata

Hazırlanışı:

Kreması için süt, un, toz şeker ve vanilyayı bir tencereye alıp göz göz olana kadar sürekli karıştırarak kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra yumurta sarılarını ve tereyağını ilave edin ve hızlıca karıştırın. Kremayı kabuk bağlamaması için hava almayacak şekilde streç filmle kapatıp soğumaya bırakın. Hamuru için margarin ve suyu bir tencereye alıp, kaynatın.

Kaynayınca unu da ilave edip hafif kısık ateşte kaşıkla karıştırarak hamur kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan aldığınız hamuru 15 dakika dinlendirin. Hamurun içine yumurtaları tek tek ilave ederek mikserin yüksek devrinde hızlı bir şekilde karıştırın ve hamuru 15 dakika daha dinlendirin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine sıkma torbasıyla yada kaşıkla hamurları dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Çikolata sosu için kremayı bir sos tenceresinde kaynatın. Kaynayan kremanın içine çikolataları ekleyip, çikolatalar eriyene kadar sürekli karıştırın. Hamurların arasına kremadan koyup, servis tabağına dizin. Üzerine çikolata sosu döküp, buzdolabında soğumaya bırakın. Afiyet olsun...