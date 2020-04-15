Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır hem lezzetli hem pratik!

Besleyici ve pratik bir tarif arıyorsanız, evde yapabileceğiniz Türk mutfağının enfes tarifi çiğ köfteyi deneyebilirsiniz.İnanıyoruz ki bu lezzet vazgeçilmezlerinizin arasında yer alacak. Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz çiğ köfteyi çabucak yapabileceksiniz. Peki pratik çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis çiğ köfte tarifi!

Etsiz çiğ köfte tarifi için malzemeler:

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

Yapılışı:

Bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak su dökerek suyunu çekip şişene kadar bekletin. Rendelenmiş soğanı bir tülbentin üzerine alın fazla suyu sıkın. Mutfak robotunuzun içerisine tüm çiğ köfte malzemelerini koyun ve azar azar çekmeye başlayın. Arada bir açıp spatulayla yapışan malzemeleri içe doğru iterek daha hızlı çalışmasına yardımcı olun. Tüm malzemeler güzelce harmanladığından harcı bir kabın içerisine aktarın. Çiğ köfte harcınızdan elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin. Ardından yeşilliklerle servis edin. Afiyetler olsun!