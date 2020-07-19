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Serdar ortaç hayattaki pişmanlığını anlattı bir daha dünyaya gelsem kumar oynamam!

Şarkıcı Serdar Ortaç, bir YouTube kanalında hayatındaki en büyük pişmanlığı anlattı. Ortaç, "Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam" itirafında bulundu.

Serdar ortaç hayattaki pişmanlığını anlattı bir daha dünyaya gelsem kumar oynamam!
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Kumara olan zaafı ile bilinen Serdar Ortaç, katıldığı YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında bilinmeyenlere de değinen Ortaç,  "Ne zaman mutlu oldun?' diyeceksin. Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum" diye konuştu.

"Hastalığımı artık kabul ettim"

Gökhan Çınar'ın YouTube'da kanalında sorularını yanıtlayan Ortaç, içten açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, "Beni çok yoruyor ama artık kabul ettim" dedi. 

"Maneviyatım yok benim, gitti artık"

"Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum mesela" diyen Ortaç, şunları söyledi: Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar. Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demekki ondan hasta oldum.

"En büyük pişmanlığım kumar"

Hayattaki en büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam" şeklinde konuştu. 50 yaşındaki Serdar Ortaç'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

 

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