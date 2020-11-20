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Sarı alıç meyvesinin faydaları neler sakinleştiriyor!

Geçmişte ilaç yerine kullanılan alıç meyvesi küçük olmasına rağmen büyük marifetleri bulunuyor! Sakinleşmek için ise birebir!

Sarı alıç meyvesinin faydaları neler sakinleştiriyor!
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Geçmişten günümüze kadar bir çok hastalıkların tedavisinde kullanılan meyvelerden biri de alıç meyvesidir. Kendisi küçük marifeti büyük dediğimiz mucize meyvelerden olan alıç meyvesi ülkemizde her ne kadar yaygın olarak sarısı mevcut olsada kırmızısı, turuncusuda bulunmaktadır. Eski zamanlarda ilaç yerine tüketilen alıç günümüzde her ne kadar eski değerini kaybetmiş olsa da elmaelma.com olarak alıç meyvesini elinizden düşürmemeniz gereken nedenleri bir araya getirdik. İşte alıcın mucize faydaları...

Sakinleştiriyor

Yapılan araştırmalara göre alıç meyvesinde bulunana çekirdeklerin sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle günümüzde sıklıkla karşılaşılan endişe ve kaygı bozukluğunu hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

Metabolizmayı hızlandırıyor 

Diyet listelerinin vazgeçilmez meyvesi olan alış, metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakıcı özelliği olduğu bilinmektedir. 

Hastalıklardan koruyor! 

Mevsiminde düzenli olarak tüketilen alıç bir avuç kadar tüketildiğinde bir çok hastalığa karşı vücudu koruma altına alıyor. Aynı zamanda antioksidan etkili olan alıç meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirerek olası hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaktadır.İshali yatıştırıyor 

Küçük bir meyve olsa da alıçın etkileri oldukça büyük. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ishal sorununu ortadan kaldırıyor. Posa açısından oldukça etkili olan alıç meyvesi ishali iyileştimede oldukça hızlıdır.

Mide ağrılarını dindiriyor 

Her ne kadar buruk bir tada sahip olsada mide ağrılarını dindirmeye bire bir! Mide ağrılarına iyi gelen alıç meyvesinin tanenler aynı zamanda midenin düzenli olarak çalışmasını destekleyerek hazımsızlık şikayetlerini azlaltmaya yardımcı olmaktadır.

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