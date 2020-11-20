"Neşe Karaböcek öldü" iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı

"Arabeskin anası" olarak bilinen sanatçı Neşe Karaböcek'in hayatını kaybettiği yönünde yapılan paylaşımların asılsız olduğu ortaya çıktı. Radyo programcısı ve OSSİ müziğin sahibi Hakan Eren, Karaböcek'in sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Eren, ''Bu haberi uyduranları Allah'a havale ediyorum" diyerek ateş püskürdü.

AÇIKLAMA ÜNLÜ RADYOCUDAN GELDİ

Sosyal medyada duayen sanatçı Neşe Karaböcek'in vefat ettiğine dair çıkan haberlere Radyo programcısı ve OSSİ müziğin sahibi Hakan Eren, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Hakan Eren yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar sosyal medyada yayınlanan 'Neşe Karaböcek vefat etti' haberleri asılsızdır. Neşe Karaböcek'in sağlığı yerindedir. Bu haberi uyduranları Allah'a havale ediyorum"