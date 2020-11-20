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Öykü Serter kimdir bomba yasak aşk itirafı evli bir erkekle uzun süre birlikteydim!

Ünlü sunucu Öykü Serter'den bomba yasak aşk itirafı! Serter, katıldığı Youtube programında uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti.

Öykü Serter kimdir bomba yasak aşk itirafı evli bir erkekle uzun süre birlikteydim!
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Bir dönem Kargo grubunun solisti Koray Candemir ile fırtınalı bir aşk yaşayan Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalının konuğuydu. Samimi itiraflarda bulunan Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti. 

"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM"

Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti. Serter, "Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı. Çok aşık olmuştum. Keşke bir yuvam olsa çocuğum olsa diye hayaller kuran bir kadındım ama bu hayal balonunu patlatıp yaşananları arkamda bırakıp gittim" ifadelerini kullandı.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR? 

 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara/ Çankaya'da dünyaya gelen Öykü Serter, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde lisansını tamamlamıştır. Ayrıca, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde de eğitim almıştır. Kurbağalama branşında yüzücüdür. Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

 

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