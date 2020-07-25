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İlişkide güven kazanmanın yolu sevgiyi ispatlamaktan geçiyor!

Günümüz ilişkilerinin büyük sorunlarından biri de güvendir ilişkide güveni kazanmanın yolu sevgiyi ispatlamaktan ve maddelerden geçiyor.

İlişkide güven kazanmanın yolu sevgiyi ispatlamaktan geçiyor!
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Geçmişten günümüze kadar şiirler romanlar yazılan aşk günümüzde de hız kesmeden gerek dijital platformlarda haberleşmeyle devam ediyor. İster sanal ortamda ister arkadaş ortamında bulmak mümkün. Ancak ilişkinin temel problemlerinden biri olan güveni sağlamak zannedildiği kadar da kolay olmayabiliyor. İlişkide güveni sağlamak için çiftlerin birbirlerine olan sevgisini kanıtlamaktan ve dürüst olmaktan geçiyor! Karşınızdaki kişiye güven vermek için 4 konuyu değerlendirin!

Her Zaman Dürüst Olun!

Bir ilişkinin temeli dürüstlükten geçer. Karşınızdaki kişinin size olan güvenini sağlamak için sizin hakkınızda kuruntu yapacak veya aklında herhangi bir konuda soru işareti oluşturacağı durumlara maruz bırakmamak oldukça önemlidir. 

Ona Olan Sevginizi İspatlayın!

Sevgiyi ispatlamak karşınızdaki kişinin sizin sevginize güvenmesi de ilişkide oldukça önemlidir. Ancak bunu yaparken kendinizi yarışa sokmayın. Sadece sizden şüphe etmesine neden olacak durumlarda kendinizi açıklayıcı konuşmalar yaparak bu sevginizi ispatlayabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin sizin hayatınızdaki yerini görmesini sağlayın. Partnerinize verdiğiniz değeri gösterebilecek özel sürprizler hazırlayabilirsiniz.

Sosyal Ortamlarda Çift Olarak Katılın!

Bir ilişkide güvenin oluşmasının en önemli noktalarından biri de çevrenizdeki kişilerin hayatınızdaki kişiyi tanımasıdır. Hayatınızdaki kişiyi sosyal etkinliklerde beraber boy göstererek arkadaşlarınızın sevgilinizi tanımasını ve hayatınızda birinin olduğunu görmesi sevgilinizi biraz daha rahatlatabilir. Bunun için sosyal aktivitelere çift olarak katılmak da bir numaralı adımlardan biridir.

İletişim Halinde Kalın!

Gün içerisinide elbette bir kaç dakikada bir hesap sorun ya da sık sık konuşun demiyoruz ancak gün içerisinde hayatınızdaki kişinin hiç beklemediği bir anında arayarak onu düşündüğünüzü ve o an ne yaptığını merak ettiğiniz söyleyebilirsiniz. Gün içerisinde birbirinizi habersiz bırakmamaya özen göstererek güven sağlayabilirsiniz. 

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