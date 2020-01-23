Jennifer Aniston'un son paylaşımına yapılan 'Brad Pitt' yorumları dikkat çekti

2000 yılında evlenen ve 2005 yılında boşanan Jennifer Aniston ve Brad Pitt, dün akşam gerçekleştirilen SAG Ödülleri'nde ayrılık sonrası ilk kez bir arada ve bu kadar samimi görüntülendi. Ünlü çift yıllar sonra aynı karede yer aldı ve eski eşler sahne arkasında birbirine sarılarak ayrıldı.

Birbirilerine sarılarak ayrıldılar

Brad Pitt'in film kategorisinde en iyi yardımcı erkek, Aniston'ın ise dizi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı SAG Ödülleri'nde çift ilk kez aynı karede yer aldı. Kısa süre sahne arkasında sohbet edip gülüşen eski eşler sonrasında birbirine sarılarak ayrılmıştı.

''Umarım elbiseyi Brad Pitt çıkarmamıştır''

Güzel aktris, önceki gün Instagram hesabından "Ertesi sabah" notu ile törende giydiği elbisenin bir küvetin kenarına atılmış haldeki fotoğrafını paylaştı. Sadece 14 saatte 5.4 milyon beğeni alan fotoğrafa, "Umarım elbiseyi Brad çıkarmıştır" şeklinde yorumlar yapıldı.