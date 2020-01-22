Banyo yenileme fikirleri neler duş başlıklarından başlayın!

Banyonuzu yenilemek istiyorsanız ya da görüntüsünden sıkıldıysanız yapacağınız işlemleri daha tasarruflu bir hale getirecek önerileri biraraya getirdik. Banyonuzda yapacağınız ufak değişikliklerle masraftan kaçınarak kendi emeğiniz ve zevkiniz doğrultusunda değişiklik yapabileceksiniz. İşte banyoyu tasarruflu bir biçimde yenileme yolları...

Batarya ve duş başlıklarından başlayın

Küçük bir değişiklik ya da ekleme bile alana şıklık katabilir! Eğer banyo ve lavabo bataryalarınızın eskidiğini düşünüyorsanız onları yenilemenizin şimdi tam zamanı! Farklı renk ve model seçeneklerine sahip bataryalar sayesinde alanda hayata geçirmek istediğiniz dekorasyon tarzını daha güçlü bir şekilde yansıtabilirsiniz.

Depolama çözümleri üretin

Banyo düzenleme önerileri ve küçük banyolar için akıllı çözümler arasında yer alan depolama alanları sayesinde ihtiyacınız olan saklama alanlarına kavuşabilirsiniz. Bunun için dilerseniz yeni banyo dolapları alabilir ya da var olan dolapları boyayıp yenileyebilirsiniz.

Dekoratif aynalar tercih edin

Banyoların olmazsa olmazı olan aynalarda farklı seçimler yaparak alana renk katmaya ne dersiniz? Evinizin dekorasyonuna katkı sağlayan aynalar aynı zamanda banyo dekorasyonunda da size yardımcı olabilir. Tek yapmanız gereken, dekoratif aynalara göz atmak ve alanda, banyo dekorasyon stilinize uygun bir seçeneğe yer vermek.

Fayansları boyayın

Evin her bölümünde olduğu gibi banyoda da duvarlarınız ile atmosferi değiştirebilirsiniz. Banyo değişimi sırasında suya karşı dayanıklı boyalar ile fayanslarınızı boyayabilirsiniz. Fayans boyama işleminde epoksi ya da yağlı boyalardan yardım alabilirsiniz. İki kat boya kullandıktan sonra cila uygulaması yapabilirsiniz. Dilerseniz banyonuzdaki fayansları boyamanın yanı sıra sadece bir alanın seramiklerini değiştirebilir (örneğin banyonuzun duşakabin alanını) ve banyoya yeni bir görünüm verebilirsiniz.

Banyo aksesuarlarınızı yenileyin

Set üstü banyo aksesuarları da alanı tasarruflu bir şekilde güzelleştirmenin yollarından. Takım olarak alabileceğiniz banyo aksesuarlarını seçerken uyguladığınız dekorasyon stili doğrultusunda karar vermeye özen göstermelisiniz. Banyo aksesuarların yanı sıra biblolar sayesinde de alanı daha renkli kılabilirsiniz. Bu bibloları, monte edeceğiniz dekoratif raflara ya da banyo dolabının önündeki rafa konumlandırabilirsiniz.

Aydınlatma ürünlerinden yardım alın

Banyonuzda yepyeni aydınlatma ürünlerine yer vererek alanın havasını değiştirmeye ne dersiniz? Banyo dekorasyonunda kullanılan tavan armatürlerinden ve plafonyerlerden daha fazlasına yer verebilirsiniz.