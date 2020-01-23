Sivas katmeri nasıl yapılır bu tada doyum olmaz!

Sivasın şahane lezzetiyle karşınızdayız. Kahvaltılarda yenilik arayanlar için harika bir öneri olacak sivas katmerine sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Hem ekonomik hem de pratik olan bu şahane lezzete bayılacaksınız. Peki sivas katmeri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda sivas katmeri tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

5 su bardağı un,2 tatlı kaşığı tuz,1 su bardağı ılık su,2 çorba kaşığı tereyağı,2 çay kaşığı kuru maya,1 paket margarin,1 adet yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI:

Bir kaba mayayı, tuzu ve ılık suyu koyun ve mayanın erimesini sağlayın. Ardından unu azar azar ekleyerek, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru tezgaha alın ve elinizle genişletin. Hamurun tam ortasına oda sıcaklığında bekleyerek yumuşamış margarini ve tereyağını küçük parçalar halinde keserek bırakın. Hamurun etrafını ortada birleştirip, yağları içeriye hapsedin. 5 dakika kadar bu şekilde dinlendirin. Tezgahınızı ve hamuru sürekli unlayarak, bir merdane yardımı ile hamura yağları yedirin. Yaklaşık 6 dakika sonra hamur yağı çekmiş olacaktır. Ardından hamuru 6 eşit parçaya bölün.

Bu bezeleri tezgahınızda dilediğiniz şekli vererek açın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Yumurta sarısı ile bir miktar sıvı yağı çırparak, fırça ile güzelce sürün. Bıçak ile çok derin olmayacak şekilde çizik atın. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.