Kim Kardashian ile kardeşi Kylie Jenner'ın bikinili pozu sosyal medyayı salladı!

Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Amerikalı yıldız Kim Kardashian, sansasyonel paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kim Kardashian, bu kez kız kardeşi Kylie Jenner ile havuz başında çekildiği bikinili fotoğrafla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti

Geçen aylarda Kim ve Kylie kardeşler arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddia edilmişti. Dünyanın en genç milyarderi ünvanınına sahip olan 22 yaşındaki Jenner, mesleki bir kariyer sahibi olunca ablası Kim'in kendisine cephe aldığı ortaya atılan iddialar arasındaydı.