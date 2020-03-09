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Fırın sütlaç nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Sütlü tatlıların şahı olan enfes bir fırın sütlaç tarifi ile sizlerleyiz. Misafirlerinizle keyfini çıkaracağınız fırın sütlaç tarifi içeriğimizde...

Fırın sütlaç nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
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Sütlü tatlı sevenlerin vazgeçemediği lezzetlerden olan sütlaç, fırına verildiğinde lezzetini ikiye katlayan bir hal alıyor. Üzerine sürülen yumurta sarısıyla iştah açıcı kızarıklığına kavuşan fırın sütlaç sizi mest edecek. Süt ve pirincin eşsiz harmonisiyle yemeye doyamayacağınız bu fırın sütlaç tarifini muhakkak denemelisiniz. İşte muhteşem fırın sütlaç tarifi!

Malzemeler:

5 su bardağı süt
1 su bardağıt oz şeker
1 çay bardağı haşlanmış pirinç
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı buğday nişastası
2 su bardağı su
1 paket vanilin

Yapılışı:

Soğuk süt ve toz şekeri geniş bir tencereye alın. Bir çırpma teliyle toz şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağa alın. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. Bol suda yıkadığınız pirinçleri; ayrı bir tencerede, orta ateşte suyunu çekene kadar haşlayın. Vanilini toz şeker eriğinde süte ekleyin. Haşlanan pirinçleri ocaktan alın. 1-2 dakika kadar kaynayan şekerli süte haşlanmış pirinçleri ilave edin. Yumurta sarısını, buğday nişastası ve su ilavesiyle ayrı bir kabın içerisine alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Yumurta sarısının kesilmemesi için; kısık ateşte kaynamakta olan süt karışımından alıp nişastalı karışımı ılıştırın. Hazırladığınız yumurta sarılı karışımı sütlaç tenceresine azar azar katıp hızlıca karıştırın. Kıvam alan sütlacı, ısıya dayanıklı porsiyonluk güveç kaplarına eşit ölçüde boşaltın. Sütlaç kaselerini, derin bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Kapların yarısına gelecek kadar soğuk suyu, sütlaçlara değdirmeden tepsiye alın. Fırına verdiğiniz sütlaçları, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12-15 dakika kadar pişirin. Fırından bir mutfak eldiveni yardımıyla çıkardığınız sütlaç kaselerini, oda ısısında soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırın. Soğuttuktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.

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