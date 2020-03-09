Gaz sancısına ne iyi gelir bol bol su tüketin!

Bağırsaklardaki gazın dışarı atılamaması gaz sancılarını doğuruyor. Gaz sancısına kimi zaman yediğimiz soğan, sarımsak, turunçgiller gibi besinler neden olurken kimi zaman da alerji, hareketsizlik, sindirim problemleri neden olur. Gaz sancısı şişkinlik, ishal veya kabızlık ile daha da şiddetlenme eğilimi gösterebiliyor. Gaz sancısı nedir? Tedavisi nasıl olur? Yanıtları haberimizde...

Gaz sancısı nedir?

Bağırsakta bulunan yararlı bakterilerin solunum sırasında yutulan hava ile beslenme sırasında tüketilen gıdaların fermente edilmesi sonucu, midede ve bağırsaklarda gaz oluşumu gerçekleşir. Midede ve bağırsaklarda oluşan gaz sağlıklı bir şekilde dışarı atılamadığında birikir ve gaz sancılarına neden olur. Biriken gaz miktarına göre sancının şiddeti de değişiklik gösterir. Uzun süreli gaz çıkarma sorunlarında oldukça şiddetli sancılar görülür. Yetişkinlerde gaz yapan gıdalar arasında soğan, sarımsak, asitli içecekler, turunçgiller vb. sayılabilir.

Gaz sancısı neden olur?

Toplum içinde yalnızca beslenmeden kaynaklandığı düşünülse de gaz sancısının birden fazla nedeni olabilmektedir. Bakteriyel hastalıklar, vücutta değişen hormonal dengelerden dolayı sindirim sisteminin hızının değişmesi gaz oluşumuna ve gaz sancısına neden olur. Gaz sancısının en yaygın nedenleri şöyle sıralanabilir:

- Herhangi bir besin maddesine vücudun gösterdiği hassasiyet veya alerji,

- Modern yaşamın getirmiş olduğu hareketsizlik,

- Beslenirken veya nefes alırken isteyerek ya da istemeyerek hava yutma,

- Lifli gıdaların gereğinden fazla tüketilmesi,

- Besinlerin büyük lokmalar halinde ve yeterince çiğnenmeden yutulması,

- Sindirim sisteminin herhangi bir basamağında meydana gelmiş olan sağlık sorunları,

- Kış günlerinde karın bölgesi ile ayakların soğukta kalması dolayısıyla üşütme,

- Gereğinden fazla yağlı veya baharatlı ürünler tüketme,

- Süt veya süt ürünlerinin gereğinden fazla tüketilmesi,

- Asitli ve şekerli meşrubatların aşırı miktarda tüketilmesi ile alkol, sigara gibi sağlıksız alışkanlıklar.

- Fazla gaz, bazı durumlarda divertikülit, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kronik bağırsak hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Ayrıca ince bağırsaktaki bakteri miktarının değişikliği de gaz sancısını tetikler.

Gaz sancısına ne iyi gelir?

Yüksek lifli gıdalar genellikle sindirim açısından oldukça faydalı olsa da bazı bireylerde gaz oluşumuna ve gaz sancısına neden olabilir. Fasulye, soğan, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, enginar, kuşkonmaz, armut, elma, şeftali, kuru erik, tam buğday ve kepek oldukça fazla lif içerir ve fazla tüketilmesi gaz oluşumuna neden olur.

Birey kendi beslenmesini test ederek bu gıdalardan hangisinin kendisine gaz yaptığını tespit edebilir ve diyetini buna göre düzenleyebilir. Süt ve süt ürünlerinin gereğinden fazla tüketilmesi gaz oluşmasına neden olur. Bu nedenle gaz sancısı çeken bireyler süt ürünlerini azaltabilir veya laktozsuz süt tercih edebilir. Kızarmış ve yağlı yiyecekler sindirimi zor olduğundan gaz oluşumunu arttırır, gazlı içecekleri fazlaca tüketmek gaz sancısına neden olur. Bu gıdaların diyetten çıkartılması gaz sancısının önüne geçebilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştıracağından bolca su tüketmek gaz sancısının önüne geçer.

Yemekleri yavaş yemeye gayret edin

Şişkinlik oluşmaması için öcelikle yuttuğumuz havayı azaltmalıyız.Yemekleri yavaş yemek çok önemli, hızlı yediğimizde çok hava yutulması kaçınılmazdır. Önemli bir nokta da yemek yerken konuşmamaktır,konuştukça hava yutulur.

Stresten uzak durun

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta stres. Biliyoruz ki yoğun stres midede gastrit veya ülser, spazm, bağırsaklarda da aşırı kasılmalara neden olabilir. Yine kronik geğirmenin altından da yoğun stres çıkabilir.