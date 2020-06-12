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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Instagram'ın hikaye kısmındaki paylaşımda "Pis Ermeniler" sözü nedeniyle Murat Övüç hakkında 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Kim Kardashian'ı eleştirdiği bir paylaşımında sarf ettiği sözlerle Ermenilere hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Murat Övüç'e "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi

Murat Övüç hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün 27 Nisan'da yaptığı Instagram'daki 1 dakikalık paylaşımında Kim Kardashian'a yönelik sözleri ile "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği kaydedildi. Şüpheli Övüç'ün 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Övüç önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Kim kardashian'ın 1915 Ermeni olaylarının yıl dönümünde Instagram'da Türkleri soykırım yapmakla suçlaması üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Murat Övüç de Kim Kardashian'a karşı paylaşımda bulunarak ”Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun” ifadelerini kullanmıştı. 

"Osmanlı düşmanı olan Ermeniler'e dedim"

Övüç ise kendini “Videoda benim cevaben yapmış olduğum konuşmam Kim Kardashian isimli Amerikan vatandaşı ve Osmanlı düşmanı olan Ermeniler'e karşı söylenmiş sözlerdir. Kendisi bizim değerlerimize aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için böyle bir cevap verdim. Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Ben 5-6 yıldır ülkemizdeki Ermeni vatandaşlarımıza yardım etmekteyim. Yine onların derneklerine yardım etmekteyim. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Suçlamaları kabul etmiyorum” sözleriyle savundu.

 

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