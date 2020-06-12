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Sinir sıkışması neden olur sürekli tek yönlü işler yapmak sebebi!

Sinir sıkışması, ellerde uyuşma, his kaybı ve ağrı belirtileriyle kendini gösteriyor. Sinir sıkışması neden olur? Nasıl tedavi edilir? İşte yanıtlar...

Sinir sıkışması neden olur sürekli tek yönlü işler yapmak sebebi!
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Bilgisayar ve akıllı telefonların hayatımızda edindiği önemin artması, teknolojik aletleri daha fazla kullanmamıza yol açtı. Sinir sıkışması da bunun sonucu olarak kemik, kas tendonlarının aşırı baskılanmasından oluşur. Genellikle boyun, bel, omuz, bilek gibi bölgelerde meydana gelen sinir sıkışması hayatı olumsuz etkiliyor. Sinir sıkışması hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde!

Sinir sıkışması neden olur?

Sinirler; sinirlere aşırı baskı uygulayan dokular nedeni ile ortaya çıkar. Karpal tünel sendromu, disk kayması ve bel fıtığı gibi nedenlerle de oluşabiliyor. Ayrıca travma ve yaralanmalar da etken. Bazı durumlarda sinirlere basınç uygulanması iltihaplanmalara etken olabilmektedir. Kısa süreli olanlar pek zarar verici değildir. Uzun sürenleri ise; ciddi sonuçların oluşmasına yol açabilmektedir.

Sinir sıkışmasının belirtileri

Sıkışıklık olan bölgede duyu kaybı ve uyuşma
Ağrı
Karıncalanma olması
Batma hissi olması
Kaslarda güçsüzlük ve seğirme
Ellerde ve ayaklarda hareket etmede zorlanma

Sinir sıkışması riskini arttıran etkenler

Duruş bozuklukları(Postür)

Duruş bozuklukları da sinir sıkışmasında etken olan nedenlerden biri. Sinirler ve omurga üzerinde basınca neden olarak sinirlere etki edebiliyor.

Genetik faktörler

Genetik yatkınlık nedeni ile sinir sıkışmaları aileden kişiye geçebilmektedir.

Karpal tünel sendromu

Sinir sıkışmasına etken olan ve kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Bu da cinsiyet riski ortaya çıkarır. Yani kadınlar daha riskli gruptadır.

Romatoid artrit

Romatoid artritin iltihaplı bir hastalık olması sebebiyle sinir sıkışmasını tetikleyici etkiye sahiptir.

Sürekli aynı harekette bulunmak

Sinir sıkışmasına risk taşımaktadır. Sürekli tek yönlü işler buna neden olur.

Obezite

Obezite hastalığı aşırı kiloların sinirlere baskı yapmasına neden olur. Ağırlığın oluşturduğu baskı ile sinirler tahrip olmaya, kasların ve kemiklerin buna neden olmasına olanak verir.

Hamilelik

Gebelik süreci boyunca kilo alma ve ödem tutma fazla olması nedeni ile kemiklerin ve kasların baskısına neden olan ağırlık oluşturur ve sinir sıkışmasını tetikler.

Sinir sıkışması tedavisi

Sıkışmış sinirin tedavisi yeri ve nedeni ile ilgilidir. Etkilenen bölgenin dinlenmesi, özellikle tekrarlayan faaliyetlerden kaynaklanan yaralanmalar durumunda çok etkilidir. Fiziksel tedavi, sıkışmış bir sinirin boyun veya bel çevresi sorunlarından kaynaklandığı zaman sıklıkla yararlıdır.

Egzersizler kasları güçlendirerek sıkışmayı engelliyor

Egzersizler sırt veya orta kasları güçlendirebilir ve bir sinir kökü üzerindeki baskıyı azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. İbuprofen ve naproksen gibi antiinflamatuar ilaçlar yararlı olabilir. Kilo kaybı birçok sıkışmış sinir türü için fayda sağlayabilir. İlaç, splint, fizik tedavi veya enjeksiyona yanıt vermediğinde sinir üzerindeki basıncı serbest bırakmak için ameliyat gerekli olabilir. Ameliyatın spesifik türü, ilgili sinire bağlıdır. Bununla birlikte, ameliyatın amacı, etkilenen sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak veya hafifletmek için aynıdır.

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