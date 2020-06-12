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Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümde eski takım arkadaşı Nisa'ya puan kaybeden Evrim gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
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Survivor 2020 dün akşam erzak oyunuyla ekrana geldi. Survivor'da mavi takımda yer alan Evrim, kırmızı takımdan Nisa ile karşı karşıya geldi. Bugüne kadar hep aynı takımda yer aldığı Nisa'ya puan kaybeden Evrim, duygusal anlar yaşadı.Evrim, "Zorlanıyorum, ağlamak istiyorum. Yenilince üzülüyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Elif ise arkadaşına destek olarak sakinleştirmeye çalıştı.

''Yenilince üzülüyorum'' diyerek ağlamaya başladı 

Oyunu kaybeden Evrim, atışlarını kastederek "Nasıl girmiyor ya?" deyip takım arkadaşlarından uzaklaşarak gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra takım arkadaşı Elif'in yanına gittiği Evrim, "Zorlanıyorum, ağlamak istiyorum. Yenilince üzülüyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Elif ise arkadaşına destek olarak sakinleştirmeye çalıştı.

Erzak ödülünü kim kazandı? 

Survivor'da bu haftaki erzak oyununu kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan ödül olarak mangalda et pişirerek ziyafet çekti.

 

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