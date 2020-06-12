search menu
search
close

Nilperi Şahinkaya kimdir bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından havuz başında çekildiği bikinili pozlarını paylaştı. Nilperi'nin bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

Nilperi Şahinkaya kimdir bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
-A A+

Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya, tatil sezonunu açan ünlülerden. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şahinkaya, havuz pozlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. 

Pozlarına beğeni yağdı

Son dönemde yer aldığı dijital platformlar sayesinde adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, havuz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Şahinkaya'nın bikinili pozlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Nilperi Şahinkaya kimdir?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'in baş şehri Dakar'da doğdu. Babası diplomat, annesi de bir dönem Dışişleri Bakanlığı'nda uzman olarak çalıştı. Babası diplomat olduğu için Senegal'de doğdu, ailesi adının Nil olmasını istedi, dedesi ise gördüğü bir rüya sonrası "Adında mutlaka peri olsun" dedi. Nilperi çıktı ortaya! Çocukluğunda birçok ülke ve şehir gezdi; 3 sene Duseldorf, 4 sene Paris, 4 sene Bern, 15 yaşında anne ve babası boşanınca annesiyle Türkiye'ye geldi.

Eğitim hayatına Paris'te başladı ve Paris'de Charles de Gaulle ilkokulundan 1997 yılında mezun oldu. Üniversiteyi ise Ankara'da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tamamladı. Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce bilmektedir. İlk olarak televizyon hayatına Deniz Yıldızı adlı dizide başladı. Nilperi Şahinkaya, 2013 yılında "Kayıp" adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı. 2023 – 2014 sezonunda "Kim Korkar Hain Kurttan?" adlı tiyatro oyununda Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldı. Nilperi Şahinkaya, 2014 yılında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide başrolleri Dağhan Külegeç, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile paylaştı. Şimdilerde televizyon ekranlarına ara verip tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Karşı konulmaz lezzet: Mercimek köftesi Karşı konulmaz lezzet: Mercimek köftesi
Yemek
Hayatınızı daha eğlenceli kılacak 5 ipucu! Hayatınızı daha eğlenceli kılacak 5 ipucu!
Öneriler
En Güncel Galeriler
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdiki hali görenleri şoke ediyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdiki hali görenleri şoke ediyor!
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören şoke oluyor!
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören şoke oluyor!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
Önceki Haberler
Elinizde uyuşma ve his kaybı varsa dikkat!
Elinizde uyuşma ve his kaybı varsa dikkat!
Evrim'in zor anları! Uzaklaşıp hüngür hüngür ağladı!
Evrim'in zor anları! Uzaklaşıp hüngür hüngür ağladı!
Buket Aydın'dan şaşırtan paylaşım! Bu pozu kimse beklemiyordu!
Buket Aydın'dan şaşırtan paylaşım! Bu pozu kimse beklemiyordu!
Genital estetikte doğru bilinen 8 yanlış!
Genital estetikte doğru bilinen 8 yanlış!
İrem cinsel hayatını tek cümlelik şarkı sözüyle anlattı!
İrem cinsel hayatını tek cümlelik şarkı sözüyle anlattı!
Bodrum’un yeni yıldızı Miya Beach 
Bodrum’un yeni yıldızı Miya Beach 
Kortizon nedeniyle alınan kilolar nasıl verilir?
Kortizon nedeniyle alınan kilolar nasıl verilir?
55'lik model yeni yaşını yarı çıplak küvet pozuyla kutladı!
55'lik model yeni yaşını yarı çıplak küvet pozuyla kutladı!
Yorumlar