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Sosyal medya fenomeni Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah aşkı belgelendi!

Sosyal medya fenomeni Reynmen, kendisinden 5 yaş büyük oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkisi bir restoranda yemek yerken belgelendi.

Sosyal medya fenomeni Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah aşkı belgelendi!
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30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen'in bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. Son olarak badminton oynarken görüntülenen çift, Levent'te bir mekanda baş başa yemek yerken yakalandı.

Aşkları belgelendi

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişkiye son veren Abdullah, gönlünü Reynmen'e kaptırdı. Çift, basına görüntülenmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre; Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü. Çift, mekanda koronavirüs tedbirlerine uydu ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirine mesafeli oturdu. İkilinin yemek esnasında birbirine yaptığı şakalar da dikkatlerden kaçmadı.

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