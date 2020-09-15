AYBEN ERSOY ''İYİLEŞTİM '' DEDİ...

Sen de ‘’Dünya’mızın içten bir ‘’İyileştim’’demeye ihtiyacı var’’ diyorsan, derin bir nefes al ve duyur sesini yaratılmış her zerreye...

Yurt içinde ve yurt dışında sahne performansları ile geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan, 2017 yılında Silk Way Star ses yarışmasında jüri koltuğunda Türkiye‘yi başarıyla temsil eden Ayben Ersoy’un yeni şarkısı ‘’İyileştim‘’ Erman Çaltı Production etiketiyle dinleyici ile buluştu.

Genç şarkıcı Ayben Ersoy ; Hit şarkıların söz yazarı ve bestecisi Deniz Erten şarkısıyla bir gün dediği hayalini gerçekleştirdi ve İyileştim dedi. Sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan İyileştim , dört gün içinde 200 bin görüntülenmeyi geçti. Şarkı ilk günden hızlı bir şekilde beğeni almaya devam ediyor.

‘’İyileştim ‘’adlı şarkının sözü Deniz Erten ‘e , müziği Deniz Erten ve Onur Çamur ‘a, düzenleme ise ; Gürsel Çeliğe ait. Video klip ise: Erman Çaltı yönetmenliğinde özel görüntülerle müzik kanallarında yerini almaya hazır .