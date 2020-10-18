Ünlü oyuncu Emine Ün'den yarım milyonluk anlaşma!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Emine Ün, bir markanın reklam yüzü oldu. Geçtiğimiz gün yeni koleksiyon tanıtımları için Maslak'ta kamera karşısına geçen Ün'ün firmayla 500 bin TL'ye anlaştığı öğrenildi.

"Setleri çok özledim"

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden 43 yaşındaki oyuncu, ekranları çok özlediğini dile getirerek şunları söyledi: Bu çekimler benim için büyük bir heyecan oldu. Setleri çok özledim. Böyle güzel bir işe imza atmak çok keyifli oldu. Bundan sonra dizi ve film projemiz olacak. Benim için proje ve rol çok önemli. O yüzden biraz seçici olmaya çalışıyorum.

Emine Ün kimdir?

Emine Ün, esas soyadı "Bolverdi"dir. 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Tır şoförüydü. 3 kız kardeşi vardır. İstanbul Etiler Lisesinden mezun oldu. Tahsil hayatına devam etmedi. 1992 yılında 15 yaşındayken Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı.

1994 yılında Hey Girl dergisinin kapak kızı seçilmiş, 1997 yılına kadar çeşitli dergilerde fotomodellik yapmış, televizyon reklamlarında rol almış. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Piyangola' isimli programda hostes sunucu olarak görev almıştır.Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" isimli klibinde oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiştir. O dönemde bir güzellik yarışmasına da katıldı ilk on'a kaldı ancak dereceye giremedi. İbrahim Erkal'ın başrol oynadığı "Canısı" dizisinde rol aldı.

Akatlar Kültür Merkezi'nde amatör oyunculuk eğitimi aldı. Can Gürzap'tan,Levent Özdilek'ten, Ayla Algan'dan dersler aldı.

2000 yılında İbrahim Tatlıses'le 'İmparator' dizisinde oynadı.

2004 yılında Oyuncu Emre Kınay'la evlenince mesleğini bıraktı.