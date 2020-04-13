Seda Sayan kimdir filtresiz fotoğrafını paylaştı sosyal medyayı salladı!

Çoğunlukla yaptığı filtrelerle olay olan ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan bir ilk geldi. Sayan sosyal medya hesabından sıfır makyaj fotoğrafını paylaşınca yer yerinden oynadı. 57 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Sayan'ın fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

57 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan fotoğraflara yaptığı filtrelerle sosyal medyanın dilinde. Bazen filtrelerin dozunu kaçıran Seda Sayan bu kez de makyajsız fotoğrafını paylaşarak gündem oldu. Koronavirüs salgını sonrası Bodrum'daki evine kapananan ünlü şarkıcının sıfır makyajlı hali herkes tarafından çok beğenildi. Sayan'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte o paylaşımı...

Seda Sayan kimdir?

30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu.Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980'li yıllarda yaptı."Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı.Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı.Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti.Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır.