Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin hayatta olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu

30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen 6.9'luk deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e enkazdan sağ olarak ulaşıldı. Minik Ayla'nın enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenen A Haber spikeri Cansın Helvacı, duygusal anlar yaşadı.

"Biz çok inandık, herkesin duası kabul oldu"

Deprem sonrası İzmir'e giden Cansın Helvacı, Ayda'nın çıkarıldığı anların haberini hıçkırıklara boğularak, "Çok şükür bebeğimiz o noktan çıkarılıyor. Çok şükür çok şükür. Enkaz altından çıkarıldı. 91 saat sonra o mucize yaşanıyor. Allah'ım çok şükür. İnanın yaşananları anlatmak hiç kolay değil. Biz çok inandık ve çok bekledik. Herkesin duası kabul oldu" sözleriyle verdi.

Yaşam üçgeni sayesinde hayata tutundu

Ayda'yı kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi. Ayda'nın kendisini kurtaran görevlilerle konuştuğu, adını söylediği de öğrenildi. Minik kızın bulaşık makinesinin yanında bulunduğu ve oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldığı belirtildi.