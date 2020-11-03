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Ünlü oyuncu Can Yaman, kız arkadaşıyla görüntülendi! Büyük panik yaşadı

Oyuncu Can Yaman, önceki akşam Ortaköy’de görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Yaman, görüntülendiğini farkedince panik yaşadı

Ünlü oyuncu Can Yaman, kız arkadaşıyla görüntülendi! Büyük panik yaşadı
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Hürriyet'te yer alan habere göre; Can Yaman, önceki gece Ortaköy’de bir mekanda eğlenirken objektiflere takıldı. Esmer bir kadınla sabaha kadar eğlenen oyuncu, kapıda muhabirlerin olduğunu öğrenince çareyi mekanda bir süre beklemekte buldu.

Gazetecileri görünce panik oldu

Mekanı deniz taksiyle terk eden Can Yaman, sabah 05.00’te Bebek’teki ofisine VIP araçla geldi. Tam araçtan ineceği sırada karşısında yine habercileri gören oyuncu şoke oldu.

Arkadaşları tepki gösterdi

Şoföre oradan uzaklaşmalarını söyleyen Can Yaman gözden kaybolurken arkadaşları ise gazetecilere “Neden çekiyorsunuz? Çekmeyin” diyerek tepki gösterdi.

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