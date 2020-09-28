Brokoli çorbası nasıl yapılır mest eden lezzet!

Brokoli kışın sevilen sebzelerinden olmasıyla birlikte başta kanser olmak üzere birçok sağlık sorunundan bizleri koruyor. Bu sebeple elmaelma.com olarak okuyucularımız için bu sağlık dolu sebzeyle bir tarif hazırladık. Tadıyla, kıvamıyla yemeye doyamayacağınız bu lezzet oldukça pratik. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden brokoli çorbası tarifini paylaşıyoruz. Afiyet olsun!

Brokoli çorbası malzemeler:

-500 gram brokoli

-1 tane havuç

-1 tane patates

-2 bardak süt

-1 tane soğan

-2 kaşık süt kreması

-2 kaşık tereyağı

-Tuz

-Karabiber

-1 kaşık un

Yapılışı:

Brokoliyi yıkayın, patatesi küp küp doğrayın,havucu halka halka dilimleyin ve soğanı doğrayın. Hepsini bir tencerede karıştırın, üzerine geçecek kadar su ilave edin ve sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın. Diğer bir tencerede tereyağını eritin ve elediğiniz unu ekleyerek kavurun. Yavaş yavaş sütü ilave ederek beşamel sosu pişirin. Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile ezin. Tuz ve karabiberi ekleyerek kaynatın. Son olarak brokoli çorbasının kremasını ilave edip, kaynatın ve çorbanız hazır. Afiyet olsun.