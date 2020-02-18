Düğünü eğlenceli hale getirmenin yolları neler farklı müzikler seçin!

Düğün tarihi yaklaştıkça dünya evine girecek çiftlerde stres, endişe baş gösteriyor. Endişelerinizi bir kenara bırakıp düğün gününüzü içinizden geldiği şekilde güzel ve eğlenceli hale getirmenin yoluna bakmalısınız. Sevdiklerinizle hoş bir zaman geçireceğiniz, güzel anılarla hatırlayacağınız harika bir düğün düzenleyebilirsiniz. İşte düğün gününüzü eğlenceli hale getirmenin 5 yolu!

Sıradışı bir çift olun

Diğer düğünlere kıyasla daha farklı bir düğün organize etmek istiyorsanız kesinlikle farklı bir dans müziği veya gelin-damat girişi denemelisiniz. Böylelikle geriye dönüp baktığınızda her zaman gülümseyeceğiniz bir düğün anısı bırakmış olacaksınız.

Fotoğraf kabini oluşturun

Hem düğündeki misafirleriniz için hem de gelin ve damat olarak hoş pozlar yakalayabileceğiniz bir fotoğraf kabini oluşturmak harika bir fikirdir. Son zamanlarda popüler olan bıyıklı, gözlüklü, şapkalı ve yazılı çubuklar ile çekileceğiniz fotoğraflar ile eğlenceli bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz.

Gelin ve damat olarak beklenmedik yerlerde fotoğraf çekilin

Gelin ve damat olarak insanların sizi garipseyecek ve aynı zamanda yüzlerinde hoş bir gülümse oluşmasını sağlayacak değişik yerlerde fotoğraf çekilmeye ne dersiniz? Örneğin bir metro istasyonunda fotoğraf çekilerek düğün hatıranızı büyük bir eğlenceye çevirebilirsiniz.

Çekinmeden dans edin

Düğünün en özel anı ilk danstır ve bu anı etrafınızdaki insanlardan çekinerek harcamayın. İlk dansınızı yaparken sadece birbirinize odaklanın, etrafınızdaki herkesi unutun. Öte yandan gece boyunca da pistten inmemenizi, çılgınlarca dans edip düğününüzün tadını doyasıya çıkarın.

Düğün sonrası parti düzenleyin

Düğün sonrası büyük bir organizasyondan sıyrılmış olacaksınız. Bu nedenle eşiniz ve sevdikleriniz ile birlikte küçük bir düğün sonrası parti düzenleyebilirsiniz.