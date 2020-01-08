Survivor 2020 ne zaman başlıyor Acun Ilıcalı açıkladı!

Ekranların reyting rekorları kıran yarışma programı olan Survivor'ın 2020 sezonu için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyuruldu. Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında sevilen programın Şubat 2020'de yayına başlayacağını açıkladı.

Survivor 2020'nin ilk ismi Ersin Korkut

Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi. Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.

Son şampiyon Yusuf Karakaya olmuştu

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti.