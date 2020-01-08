search menu
search
close

Survivor 2020 ne zaman başlıyor Acun Ilıcalı açıkladı!

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'ın 2020 sezonunun başlama tarihi belli oldu. Heyecanla beklenen yarışma Şubat 2020'de yayına başlayacak.

Survivor 2020 ne zaman başlıyor Acun Ilıcalı açıkladı!
-A A+

Ekranların reyting rekorları kıran yarışma programı olan Survivor'ın 2020 sezonu için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyuruldu. Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında sevilen programın Şubat 2020'de yayına başlayacağını açıkladı.

Survivor 2020'nin ilk ismi Ersin Korkut

Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi. Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.

Son şampiyon Yusuf Karakaya olmuştu

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tutunamayanlar dizisi ilk bölümüyle seyircinin beğenisini topladı! Tutunamayanlar dizisi ilk bölümüyle seyircinin beğenisini topladı!
Magazin
Napoli pizzaları Caddebostan’da Napoli pizzaları Caddebostan’da
Yemek
En Güncel Galeriler
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Önceki Haberler
Sarılık hastalığını gösteren 5 belirti!
Sarılık hastalığını gösteren 5 belirti!
Bademin en çok yakıştığı kurabiye: Kavala kurabiyesi
Bademin en çok yakıştığı kurabiye: Kavala kurabiyesi
Ortadoğu'nun meşhur tadı: Falafel
Ortadoğu'nun meşhur tadı: Falafel
Ülkelere göre kadınların güzellik sırları!
Ülkelere göre kadınların güzellik sırları!
30 yaşından sonra mutlaka tüketin! Yaşlanmayı yavaşlatıyor!
30 yaşından sonra mutlaka tüketin! Yaşlanmayı yavaşlatıyor!
Yorgunluğu geçirmenin sırrı bu besinde!
Yorgunluğu geçirmenin sırrı bu besinde!
Bir haftadan uzun süren boğaz ağrınız varsa...
Bir haftadan uzun süren boğaz ağrınız varsa...
Gülşen'in son kıyafeti olay! Takipçileri yorum yağdırdı!
Gülşen'in son kıyafeti olay! Takipçileri yorum yağdırdı!
Yorumlar