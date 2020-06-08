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Survivor Nisa Cemal Can'a ateş püskürdü karakterinin arkasında dur!

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde röportaj veren Nisa, en yakın dostu Cemal Can'a ateş püskürdü.

Survivor Nisa Cemal Can'a ateş püskürdü karakterinin arkasında dur!
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Televizyonun sevilen yarışma programı Survivor 2020 tam hızıyla devam ediyor. dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen yarışmada Nisa, ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın kaptanı Cemal Can'ın kendi isteğiyle eleme adayı olması hakkında konuşarak ateş püskürdü. Nisa, Can'a kendi düşüncelerinin arkasında durmuyor ve bir kişi bir şey söylediği zaman fikrini değiştiriyor. Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur" dedi. Yakın dost oldukları bilinen ikiliden Nisa'nın bu çıkışı yapması 'acaba dostlukları bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirdi. 

Nisa: Karakterinin arkasında dur! 

Survivor'da bugüne kadar Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan Nisa, şaşırtan açıklamalar yaptı. Nisa, hastaneye kontrole gittiği zaman takım olarak Cemal Can'ın adının yazılması kararı alındığını öğrendiğini açıkladı ve takım kaptanı Cemal Can'a ateş püskürdü.  Nisa Bölükbaşı, Yasin ile Cemal Can'ın 4 aydır Evrim'in gitmesi için uğraştığını belirterek, "Cemal Can'ın önce Evrim'i göndermek isteyip şimdi gitmemesi için adını yazdırmasını doğru bulmuyorum. Niye onu kurtarmaya çalışıyorsun? Söylediklerinin arkasında dur ve fikrini değiştirme. Cemal Can kendi düşüncelerinin arkasında durmuyor ve bir kişi bir şey söylediği zaman fikrini değiştiriyor. Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur" dedi.

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