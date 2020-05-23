Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin Gönüllüler takımında yer alan Nisa'nın şaşırtan görüntüleri ortaya çıktı. Herkes uyurken kamera karşısında çeşitli yüz ifadeleri yapan Nisa, bu hareketleri ile herkesi güldürdü. Televizyonda yayınlanmayan görüntüler sadece Acun Medya'nın internet sitesinde yayınlandı.

Kamera karşısındaki hareketleri güldürdü

Yaptığı hareketleriyle sürekli gündem olan Nisa, bu kezde gece herkes barakada uyurken kamera karşısında yaptıklarıyla adından söz ettirdi. Önce olduğu yerde dikilen, sonrasında ise barakayı kaydeden kameranın önüne yaklaşarak yüzünü şekilden şekle sokan Survivor Nisa'nın bu görüntülerini herkesi şaşırttı. Bu görüntüler sadece Acun Medya'nın internet sitesinde yayınlandı.

Nisa Bölükbaşı kimdir?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.