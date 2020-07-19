Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven aylardır uzayan sakallarını kesti!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de şampiyon olan ünlü sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, aylardır uzayan sakallarını keserek yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım"

Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran 2020 yılının Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Cemal Can paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. biraz konuşmamız gerekiyor." notunu düştü.

Yeni imajına binlerce beğeni yağdı

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın söz konusu paylaşımı ise büyük ilgi gördü. Paylaşıma 1 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.