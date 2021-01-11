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Arı sütünün faydaları neler ömrü uzatan mucizevi besin!

Ömre ömür kattığı söylenen arı sütünün bilinmeyen faydalarını sıraladık. İşte arı sütünün insan sağlığına mucizevi faydaları!

Arı sütünün faydaları neler ömrü uzatan mucizevi besin!
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Arı sütünü daha önce duymuş muydunuz? Bal arılarının ana arıları ve yavrularını beslemek için ürettikleri jelatinimsi bir madde olan arı sütü sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Çoğunlukla çeşitli fiziksel rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları tedavi etmek için bir besin takviyesi olarak satılan arı sütüyle ilgili merak edilenleri paylaşıyoruz...

Arı sütü nedir?

Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların, kraliçe arıyı ve genç larvaları beslemek için yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları beyaz krem renginden bir maddedir. Vitamin, mineral ve protein bakımından oldukça zengindir. Bala göre daha baharatlı ve asidik bir tada sahiptir. Arı sütü,  %60 ila %70 oranında su, %15 protein ve %2-3 oranında vitamin ile amino asit içerir.

Arı sütünün faydaları neler?

- Arı sütünün bilinen en sıradan faydası metabolizmayı güçlendirmesi.

- Arı sütü, iltihaplanmayı ve oksidatif stresi azalttıyor.

- Uzmanlar bu sütün ömre ömür kattığından da söz ediyor. Buna örnek olarak da normal arıların 6 hafta yaşarken, arı sütüyle beslenen kraliçe arıların 6-7 yıl arasında yaşamasını gösteriyor.

- Doğurganlık üzerine de etki ediyor. Kısırlığı tedavi eden arı sütü, erkeklerde sperm üretimini de artırıyor.

- Kozmetik sektöründe de bir hayli popüler olan arı sütü, cilt hastalıklarını tedavi ediyor ve cildi güzelleştiriyor.

- İçinde bulunan proteinler, insan vücudundaki kan basıncını doğrudan etkiliyor.

- Kalp hastalıklarını önlüyor.

- İçerdiği antioksidanlar ile başta meme kanser olmak üzere kanser riskini azaltıyor.

- Kilo vermeye yardımcı oluyor.

- Arı sütü içerdiği amino asitlerle kemik gücünü artırıyor, kas gelişimini destekliyor.

 

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