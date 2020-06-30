Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı

Pandemi nedeniyle uzun zamandır karantinada olan 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, tatil sezonunu açtı. Yaklaşık 3 yıldır yoga eğitmenliği yapan Tokuş, tatilde de yoga yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

"Kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme"

43 yaşındaki 3 çocuk annesi Tokuş, Fethiye'de önceki gün tekneyle koyları dolaştı. Teknenin güverte kısmına çıkarak güzel havayı değerlendirerek yoga yapan Tokuş, bu anları "Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme" notuyla Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.