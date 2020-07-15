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Toprağa gömülmek istemiyorum diyen Cenk Eren: Vücudumu kadavra olarak bağışlayabilirim

Cenk Eren, sosyal medya hesabı Twitter'da "Ölünce toprağa gömülmek istemiyorum. Vücudumu kadavra olarak bağışlayabilirim" açıklamasıyla gündem oldu.

Toprağa gömülmek istemiyorum diyen Cenk Eren: Vücudumu kadavra olarak bağışlayabilirim
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Sosyal medya hesabını aktif bir biçimde kullanan ünlülerden, başarılı şarkıcı Cenk Eren, vücudunu tıp fakültesine kadavra olarak bağışlayabileceğini gündeme getirdi.

"Vücudumu kadavra olarak bağışlayabilirim"

Bir Twitter kullanıcısı, hesabından yaptığı paylaşımda üniversitelerdeki kadavra eksikliğine değinerek çoğu tıp fakültesi öğrencisinin kadavra görmeden mezun olduğunu söyledi. Bu paylaşımı yanıtlayan Cenk Eren ise "Ölümden korkmuyorum inançlı da bir insanım fakat toprağa gömülmek istemiyorum bunu istemek günah mıdır? Bütün organlarımı bağışlayabilirim, kadavra olarak tıp fakültesine vücudumu bağışlayabilirim veya yakılmak? Çok mu günaha girerim?" ifadelerini kullandı.

Sanatçının bu paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Cenk Eren'e bu kararı konusunda çok sayıda yorum geldi.

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