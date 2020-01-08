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TRT'nin yeni dizisi Tutunamayanlar ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu!

TRT ekranlarının absürt komedi türündeki yeni dizisi Tutunamayanlar ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizi yayınlandığı saatlerde sosyal medyayı salladı.

TRT'nin yeni dizisi Tutunamayanlar ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu!
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TRT 1'in absürt komedi tarzındaki yeni dizisi 'Tutunamayanlar', ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol ve Zafer Algöz gibi isimlerin paylaştığı dizi, ilk bölümü ile izleyiciden tam not almayı başardı.

Tutunamayanlar sosyal medyada gündemdeydi

TRT 1'in yeni dizisi 'Tutunamayanlar', yayınlandığı saatlerde sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'in güncel konular (Trend Topic) sıralamasında, Türkiye'de birinci oldu. Dizi ile ilgili binlerce paylaşımın yapıldığı sosyal medyada 'Tutunamayanlar' dizisi ilk bölümüyle güzel bir başlangıç yaparak tutunmayı başardı.

Tutunamayanlar'ın konusu

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Tutunamayanlar oyuncu kadrosu

Tutunamayanlar oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Çeşmioğlu, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever, Barış Yıldız, Hande Katipoğlu, Bora Akkaş, Dilhan Nazözgülüş, Uğur Serhan ve Dilek Çelebi yer alıyor.

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