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Demet Şener eşi Cenk Küpeli'yle spor yaptığı anları paylaştı!

Spora olan düşkünlüğü ile bilinen eski manken Demet Şener, eşi Cenk Küpeli ile birlikte spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Şener eşi Cenk Küpeli'yle spor yaptığı anları paylaştı!
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İşadamı Cenk Küpeli ile geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren eski manken Demet Şener spora olan tutkusunu bir kez daha gösterdi. Eşiyle spor yaptığı anları Instagram hikayesinde takipçileriyle paylaşan Şener, ne kadar uyumlu bir çift olduklarını gözler önüne serdi. 

Demet Şener kimdir?

Demet Şener, 11 Nisan 1977’de Bursa’da doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi’nden mezun olan Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay’la evlendi, 19 Ocak 2018’de İbrahim Kutluay’dan boşandı. Şener’in bu evliliğinden 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.

Demet Şener beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu “Kahpe Bizans” filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen “Asansör” filminde rol aldı.

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