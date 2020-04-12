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Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Survivor programıyla tanınan Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Miami'deki bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyaya damga vurdu!
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Yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile yeni bir aşka yelken açan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin karantina günlerini sevgilisinin Amerika, Miami'deki evinde geçiriyor. Sosyal medyada sıkça paylaşım yapan Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti. 

"Ne yapayım, tek yol sahil"

Miami'de bol bol sahil pozları yayınlayan güzele takipçileri “Tatlı hayat, oh ne rahat”, “Keşke bizim de karantinamız böyle geçse”, “Dünya umurunda mı sanki” gibi yorumlarla sitem etti. Şahin ise takipçilerine şöyle yanıt verdi: "Uçuş yasakları nedeniyle buradan ayrılamıyorum. Ne yapayım, tek yol sahil. Moralimizi bozmamalıyız. Deniz, güneş, kumsal bana iyi geliyor."

İşte Şevval Şahin'in olay Miami pozları...

 

 

 

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