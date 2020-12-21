search menu
search
close

Portakallı ıslak kek nasıl yapılır tam kıvamında!

Portakallı ıslak kek yapmayı hiç denediniz mi bilmiyoruz ancak bu tarife bayılacağınızdan eminiz. İşte yumuşacık kıvamıyla portakallı ıslak kek tarifi...

Portakallı ıslak kek nasıl yapılır tam kıvamında!
-A A+

Portakallı kek, pek çoğumuzun vazgeçemediği tatlardan. Hele bir de mevsim kışsa çayın yanında keyifle tükettiğimiz tariflerin başında geliyor. İşte bu yüzden elmaelma.com okurları için enfes bir kek olan portakallı ıslak kek tarifini hazırladık. Asla hayır diyemeyeceğiniz portakallı kekin yapılışı da basit. Sizi daha fazla bekletmeden portakallı ıslak kek tarifini paylaşalım...

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi
1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

Sosu için:

1,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
1 çay bardağı toz şeker

Hazırlanışı:

Yumurtaları bir kabın içerisine kırın. Üzerine toz şeker ilave edin ve güzelce çırpın.
Ardından yoğurt, portakal suyu, sıvı yağı ekleyip güzelce çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ederek alttan üste spatula yardımıyla yedirin. Yağlanmış unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına aktarın. 180 derecede ısıtılmış fırında 30- 35 dakika kadar pişirin. Bir kabın içerisine portakal suyu ve şekeri güzelce çırparak karıştırın. Şekerin içerisinde güzelce erimesini sağlayın. Kekinizi fırından çıkarın ve oda sıcaklığında 10-15 dakika dinlendirip ilk sıcağını atmasını sağlayın. Tahta kaşığın arkasıyla minik minik delikler açın. Hazırladığınız şerbeti üzerine gezdirin.
Kekin şerbeti güzelce çekmesini bekleyin ve oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından dilimleyerek servis edebilirsiniz, afiyetler olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ceylan'dan yürek burkan paylaşım! Hayatını kaybeden yeğenini andı! Ceylan'dan yürek burkan paylaşım! Hayatını kaybeden yeğenini andı!
Magazin
Dünyaca ünlü yıldız estetik yorumlarına isyan etti!Eski hali şoke etti Dünyaca ünlü yıldız estetik yorumlarına isyan etti!Eski hali şoke etti
Magazin
En Güncel Galeriler
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Lerzan Mutlu'dan 'Bakire misin' sorusuna bomba cevap!
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk var!
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk var!
Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük aşkı, pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük aşkı, pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu!Türk oyuncu zirveyi kaptırmadı
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu!Türk oyuncu zirveyi kaptırmadı
Pınar'dan 'güzelliğine güvenme diyen' takipçisine tokat gibi cevap!
Pınar'dan 'güzelliğine güvenme diyen' takipçisine tokat gibi cevap!
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Önceki Haberler
Karadeniz esintisi: Pirinçli karalahana yemeği
Karadeniz esintisi: Pirinçli karalahana yemeği
Arabasının önünü kestiler! Kylie Jenner'ı şoke eden protesto!
Arabasının önünü kestiler! Kylie Jenner'ı şoke eden protesto!
Cinsiyet değiştiren Kanadalı oyuncudan ilk fotoğraf!
Cinsiyet değiştiren Kanadalı oyuncudan ilk fotoğraf!
İşte yılbaşında evde yapılacak keyifli aktiviteler!
İşte yılbaşında evde yapılacak keyifli aktiviteler!
Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri!
Kuru ciltler için peeling maskesi tarifleri!
Kanal D'nin o dizisi final bile yapamadan ekranlara veda etti!
Kanal D'nin o dizisi final bile yapamadan ekranlara veda etti!
Murat Boz mutfakta iddialı: Bir hamur açıyorum zar gibi!
Murat Boz mutfakta iddialı: Bir hamur açıyorum zar gibi!
Kendimi olduğum gibi nasıl sevebilirim?
Kendimi olduğum gibi nasıl sevebilirim?
Yorumlar