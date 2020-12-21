Portakallı ıslak kek nasıl yapılır tam kıvamında!

Portakallı kek, pek çoğumuzun vazgeçemediği tatlardan. Hele bir de mevsim kışsa çayın yanında keyifle tükettiğimiz tariflerin başında geliyor. İşte bu yüzden elmaelma.com okurları için enfes bir kek olan portakallı ıslak kek tarifini hazırladık. Asla hayır diyemeyeceğiniz portakallı kekin yapılışı da basit. Sizi daha fazla bekletmeden portakallı ıslak kek tarifini paylaşalım...

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

Sosu için:

1,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 çay bardağı toz şeker

Hazırlanışı:

Yumurtaları bir kabın içerisine kırın. Üzerine toz şeker ilave edin ve güzelce çırpın.

Ardından yoğurt, portakal suyu, sıvı yağı ekleyip güzelce çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ederek alttan üste spatula yardımıyla yedirin. Yağlanmış unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına aktarın. 180 derecede ısıtılmış fırında 30- 35 dakika kadar pişirin. Bir kabın içerisine portakal suyu ve şekeri güzelce çırparak karıştırın. Şekerin içerisinde güzelce erimesini sağlayın. Kekinizi fırından çıkarın ve oda sıcaklığında 10-15 dakika dinlendirip ilk sıcağını atmasını sağlayın. Tahta kaşığın arkasıyla minik minik delikler açın. Hazırladığınız şerbeti üzerine gezdirin.

Kekin şerbeti güzelce çekmesini bekleyin ve oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından dilimleyerek servis edebilirsiniz, afiyetler olsun.